Reyting sonuçları 8 Ekim 2025 Çarşamba listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Ekim Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Sahipsizler, Can Borcu dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Veliaht, Gönül Dağı ve Ben Leman dizileri ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…