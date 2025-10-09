Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Ekim 2025: Eşref Rüya, Sahipsizler, Can Borcu, MasterChef Türkiye… ABC1, AB ve Total’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 8 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        Dünün reyting sonuçları 8 Ekim 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Eşref Rüya, Sahipsizler, Can Borcu ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Veliaht, Gönül Dağı ve Ben Leman dizilerinin ise tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre kim birinci oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 08:07 Güncelleme: 09.10.2025 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Reyting sonuçları 8 Ekim 2025 Çarşamba listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Ekim Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Sahipsizler, Can Borcu dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Veliaht, Gönül Dağı ve Ben Leman dizileri ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        2

        8 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        8 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'da açıklanacak olup haberimiz güncellenecektir.

        3

        8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
