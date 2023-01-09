Pazar akşamı ekrana gelen diziler, filmler ve programlar dünün reyting sonuçlarında birinci sırada yer almak için yarıştı. Güzel Günler, Teşkilat, Yargı dizile ve MasterChef Türkiye programı yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşurken gözler " 8 Ocak Pazar dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sıralamasında birinci oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 8 Ocak Pazar dünün reyting sonuçları sıralaması...