Reyting sonuçları 9 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?
Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar yayınlandı. Show TV'de Kalpazan final bölümüyle ekrana gelirken, Kanal D'de Uzak Şehir, Now'da Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 9 Aralık reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…
9 Aralık Pazartesi akşamı Show TV’de Kalpazan final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Uzak Şehir, Now’da Kızıl Goncalar, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8’de MasterChef Türkiye Star TV’de Çöpçüler Kralı ve ATV’de Tobın Köprüsü yayınlandı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 9 Aralık 2024 Pazartesi reyting sonuçları sıralaması…
9 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
9 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
9 ARALIK 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI