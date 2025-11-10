‘’Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 9 Kasım Pazar günü yayınlanan programlar, diziler, haber bültenleri ve yarışmalar ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşmek için yarıştı. Dün akşam Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle; Eşref Rüya dizisi ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 9 Kasım 2025 reyting sonuçları…