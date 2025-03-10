Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Mart 2025: Deha, Kardelenler, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 9 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        9 Mart Pazar akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Deha, Kardelenler, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki akıbetini merak edenler dünün reyting sonuçları için araştırmalara başladı. Peki, 9 Mart'ta reyting yarışını hangi yapım kazandı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 9 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 07:41 Güncelleme: 10.03.2025 - 07:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        9 Mart Pazar günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları için geri sayım başladı. Deha, Kardelenler, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor’ın ekrana geldiği günde kazanan yapım merak konusu oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total’de hangi yapım adını zirveye yazdırdı? İşte 9 Mart 2025 Pazar reyting birincisi…

        2

        9 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        9 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        3

        9 MART 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        9 MART 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Arsa satışı tartışmasında komşusunu tüfekle öldürdü
        Arsa satışı tartışmasında komşusunu tüfekle öldürdü
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Romanya, Georgescu'nun yeniden adaylığını reddetti
        Romanya, Georgescu'nun yeniden adaylığını reddetti
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"