Reyting sonuçları 9 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
9 Mart Pazar akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Deha, Kardelenler, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki akıbetini merak edenler dünün reyting sonuçları için araştırmalara başladı. Peki, 9 Mart'ta reyting yarışını hangi yapım kazandı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 9 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
9 Mart Pazar günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları için geri sayım başladı. Deha, Kardelenler, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor’ın ekrana geldiği günde kazanan yapım merak konusu oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total’de hangi yapım adını zirveye yazdırdı? İşte 9 Mart 2025 Pazar reyting birincisi…
9 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
9 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
9 MART 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI