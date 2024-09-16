15 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında Kim Bu Aile?, TRT 1’de Gönül Dağı, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, NOW TV’de Kirli Sepeti, TV8’de ise MasterChef Türkiye yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 15 Eylül reyting sonuçları sıralaması…