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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Eylül dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları 15 Eylül 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Her gün bir önceki güne ait ABC, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Peki, 15 Eylül reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralama birincisi olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 07:19 Güncelleme: 16.09.2024 - 07:19
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        15 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında Kim Bu Aile?, TRT 1’de Gönül Dağı, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, NOW TV’de Kirli Sepeti, TV8’de ise MasterChef Türkiye yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 15 Eylül reyting sonuçları sıralaması…

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        15 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        15 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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        15 EYLÜL 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        15 EYLÜL 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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