Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede?
Dünün reyting sonuçları, 28 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelen; Hayatımın Neşesi, Kısmet, Kapıcılar Kralı, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. İşte 28 Temmuz reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 28 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelen; Hayatımın Neşesi, Kısmet, Kapıcılar Kralı, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 28 Temmuz 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
28 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
28 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI