21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "MasterChef ve Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Henüz sonuçlar açıklanmadı. Açıklandığında sizlerle paylaşacağız.