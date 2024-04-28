Reytinglerde zirve yarışı! 27 Nisan Cumartesi AB ve total reyting sonuçları!
Cumartesi akşamları birbirinden iddialı yapımlar seyirci karşısına geçerek reyting yarışına giriyor. 27 Nisan Cumartesi dünün reyting sıralamasında kimin birinci olduğu ise merak konusu oldu. İşte, dünün AB ve total reyting sıralaması...
Giriş: 28.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 28.04.2024 - 09:22
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Cumartesi akşamları yapımlar seyircileri ile buluşmak için reyting yarışına giriyor. Dün akşam da yapımlar yeni bölümleri ile ekranda izleyi karşısına çıktı. İşte, dünün AB ve total reyting sıralaması...
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AB VE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Dünün reyting sonuçları henüz belirlenmedi, belirlendiği takdirde haberimizi güncelleyeceğiz.
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GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ