Rezenenin faydaları 0:00 / 0:00

Sayısız hastalık ve rahatsızlığa karşı kullanılabilen rezenenin gaz sancılarına ve kabızlığa özellikle çok iyi geldiği toplumda da bilinir ve uygulanır. Yeni doğan bebeklerde gecelerce uyutmayan gaz sancıları için de rezene mucizevi bir şekilde faydalıdır. Doğal olduğu için bebeklere de gönül rahatlığıyla verilebilir.

Rezene Faydaları

Rezenin faydaları saymakla bitmiyor. Sizin için rezenin öne çıkan faydalarını sıraladık;

Rezene kansızlık için mucizevi bir bitkidir.

Ses kısıklığının tedavi edilmesine yardımcı olur.

Depresyon ve stres dönemlerinde rezenenin sakinleştirici etkisinden faydalanabilirsiniz.

Kasları gevşeten rezenin rahatlatıcı bir etkisi vardır.

Vücuttan ödem atılmasını sağlar.

Ruhi problemlerin tedavisinde önemli seviyede destek sağlar.

Rezene idrar söktürür.

İçeriğinde zengin C vitamini ihtiva eder.

Cildi canlandıran rezene cildin dokusunun yenilenmesini sağlar.

Rezenin içeriğinde bol miktarda mineral ve vitamin olduğu için bağışıklığı kuvvetlendirir.

Mide ağrılarını geçirir.

Sindirimin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Mevsimsel griplerin doğal ilacıdır.

Kan basıncının düzenlenmesini sağlar.

Baş ağrıları ve migreni tedavi eder.

Bebeklerin gaz problemlerini giderir.

Rezenenin anne sütü arttırmaya faydası vardır.

Gözlerdeki şişkinliklerin azaltılmasını sağlar.

Rezene Zararları

Faydaları saymakla bitmeyen rezene aşırı tüketildiğinde bazı zararları ortaya çıkabilir. Örneğin rezene aşırı tüketildiğinde bazı kişilerin ciltlerinde döküntü ve kızarıklığın oluşmasına neden olabilir. Ayrıca tüketilmesi önerilen miktarlar aşıldığında mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Hamilelerde ve pek çok hastalığı olan yaşlı kişilerde rezenenin doktor kontrolünde kullanılması gerekmektedir.

Rezene Zayıflatır Mı?

Rezene zayıflatır mı diye merak eden kişilere rezenenin kabızlığı geçirme, sindirimi rahatlatma ve bağırsak hareketlerini hızlandırıcı etkileri olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca en önemlisi de rezene yağların yakılmasına yardımcı olduğu için zayıflatıcı özelliğe sahiptir. Zayıflamaya yardımcı rezene çayı yapmak için bir bardak kaynamış suya iki kaşık rezene tohumunu ekleyerek demlenmesini bekleyip günde iki-dört fincan tüketebilirsiniz. Böylece hem sindirim ve bağırsak hareketleriniz düzene girecek hem de kilo vereceksiniz.

Rezene Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Rezene faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle ele alınmış olan bir konudur. Saraçoğlu rezenenin yararlarının şunlar olduğunu pek çok röportajında dile getirmiştir; besinlerin hazmını kolaylaştıran rezene anne sütünü de arttırıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca kabızlık sorununu çözen rezeneyi mide ve bağırsak gazı şikayetleri olan kimseler de gönül rahatlığıyla tüketip sorunlarından kurtulabilirler.

Rezene Çayı Nasıl Demlenir?

Rezenin faydalarından yararlanmak için rezene çayı tüketebilirsiniz. Rezene çayı nasıl demlenir diye merak edenler için bir bardak kaynamış suya iki kaşık rezene tohumu eklemenin yeterli olacağını söyleyebiliriz. Ardından tohumlar suya rengini verince ortalama beş dakikalık demlemenin ardından çayınızı içebilirsiniz.

Rezene Ne İşe Yarar?

Rezene bilhassa bağırsak ve midede oluşan problemlerin giderilmesine fayda sağlarken aynı zaman solunum sistemi rahatsızlıkları, baş ağrıları ve migren gibi çeşitli hastalıklarında iyileştirilmesinde kullanılan doğal bir bitkidir. Diğer yandan yeni doğum yapan kadınlara emzirme süreçlerinde sütlerini arttırma konusunda destek veren rezene çayı bebeklerde gaz sancılarına da iyi gelir.

Rezene Regli İçin İşe Yarar Mı?

Özellikle regl dönemini sancılı ve ağrılı geçiren kişiler için rezene harika bir çözümdür. Doğal bir bitki olan rezene regli için işe yarar bir yöntemdir. Regl döneminde ortaya çıkan şikayetleri giderirken, süreci rahat geçirmenize yardımcı olur.