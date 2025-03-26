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        Haberler Sağlık Rize'de 72 yaşındaki emekli öğretmen erken teşhisle kanseri yendi | Sağlık Haberleri

        Rize'de 72 yaşındaki emekli öğretmen erken teşhisle kanseri yendi

        Rize'de emekli öğretmen Yakup Cansız, aile hekiminin yönlendirmesiyle yaptığı tarama sayesinde erken evrede teşhis edilen kanseri yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:24 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:24
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        72 yaşında erken teşhisle kanseri yendi
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        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 yıl önce ilaç yazdırmak için kayıtlı olduğu aile hekimine başvuran 72 yaşındaki Cansız, Sağlık Bakanlığının 50-70 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik ücretsiz kolorektal (kalın bağırsak) kanser taramasından faydalanabileceğini öğrendi.

        Tarama testi pozitif çıkan Cansız, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezince (KETEM) tedavi için uzman hekime yönlendirildi.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Zehra Zeynep Keklikkıran tarafından gerekli tahlil ve tetkikleri sonucu Cansız'a kalın bağırsak kanseri tanısı konuldu.

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        Cansız, erken tanı alarak kapalı yöntemle yapılan başarılı cerrahi operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, Cansız'ın sağlığını kazanmasını, aile hekiminin uyarısıyla yaptırdığı gaitada gizli kan testine bağladı.

        Kanser konusunda geç kalınmaması gerektiğini vurgulayan Demiral, "Erken teşhisin hayat kurtardığını tüm halkımıza söylüyoruz. Biz halkımızı seviyoruz ve halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı olarak 50-70 yaş arası vatandaşlarımıza ücretsiz uyguladığımız kolorektal kanser taramasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Demiral, erken teşhiste aile hekimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara Aile Sağlığı Merkezlerindeki aile hekimlerine, Sağlıklı Hayat Merkezine ve KETEM'e ücretsiz kanser taraması yaptırmalarını önerdi.

        Yakup Cansız ise hiçbir şikayeti olmamasına rağmen aile hekiminin yönlendirmesiyle tarama yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını belirterek, şunları kaydetti: "Başarılı bir ameliyat geçirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bütün vatandaşlarımızı şikayeti olsun olmasın kanser taramalarını yaptırmaya davet ediyorum. Hastalığım sürecinde yakın ilgilerini gördüğüm tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

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