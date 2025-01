Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir dönüşümden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek, tarihe mal olmak, tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de Yenişehir Salonu'nda düzenlenen partisinin 8’inci İl Olağan Kongresi'ne katıldı. Konuşma yapacağı sahneye, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un ‘İçim Yanar’ şarkısı eşliğinde çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre şarkıyı dinledi.

Erdoğan, “Kalbimizi ruhumuzu ve gözümüzü kendisinden hiçbir zaman ayırmadığımız milletimizin gönlündeki sarsılmaz yerimizdir. Biz, bu millete sadece siyasi mücadelemizdeki başarımızı değil, canımızı da borçluyuz. FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları darbe girişiminde gözünü kırpmadan kıyam eden, ölüme yürüyen binleri, on binleri, yüz binleri, milyonları nasıl unutabiliriz? İstanbul’da indiğimiz havalimanının etrafını, Ankara’da Külliye’nin çevresini adeta canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unutabiliriz? Hainlerin silahlarının namlularına göğüslerini siper ederek, tanklarının altına yatarak, mermilerin üzerine yürüyerek, her biri adeta süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unutabiliriz? Onları ve verdikleri mücadeleyi unutursak kalbimiz taş kesilir” diye konuştu.

“Şimdi de güneyimizdeki tarihi gelişmeleri hayırlı sonuçlara tebdil etmeye yönelik çabalarımızla da terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızla ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla velhasıl süreci sancılı da yürüse, sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz. AK parti kongrelerimizin bile özünde bu anlayış var. Hep söylediğimiz gibi biz ülkenin ve milletinin kaderiyle kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. İşte böyle bir ittifakız. AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü ne kadar üretken ne kadar kucaklayıcı olursa, unutmayın Türkiye’nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o kadar, kolay hızlı etkin şekilde gerçekleşir.”

Erdoğan, bir kez daha tarihe not düşmek, tarihe mal olmak, tarih yazmak için önlerinde bulunmaz bir fırsat olduğunu söyleyerek, “Bunun için AK Parti’nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir dönüşümden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kongreleri bir diriliş, bir şahlanış, bir enerji yenileme zemini olarak gördüklerini kaydeden Erdoğan, “Bizim yüreğindeki umut ateşini sürekli harlayarak canlı tutan, ruhundaki zafer heyecanını sürekli besleyerek yükselten, inancını ve azmini mıh gibi zihnine yerleştiren, gece gündüz çalışmaktan yüksünmeyen, milletimizle her daim hemhal olmaktan keyif alan, velhasıl partimizi başarıdan başarıya koşturacak kadrolara ihtiyacımız var. İnşallah büyük kongrelerimizle yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti’yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı ilmik ilmik işleyecek bir siyasi iklimi ülkemize hakim kılmakta kararlıyız. Attığımız her adımın bu gayeye yönelik olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

‘O CİLANIN ALTINDAKİ REZİLLİKLERİ BİRER BİRER İFŞA EDECEĞİZ’

Her konudaki başarılarıyla heybelerinin ağzına kadar dolu olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Gittiğimiz her şehirde her büyük toplantıda icraatımızı anlatmamızdan rahatsızlık duyanlar veya bunu gereksiz görenler, işte bu tabloya bakmalıdır. Milletimizin emperyalistlerin desteğiyle sahnelenen bu çirkin oyuna gelmemesi için önce kendi yaptığımız işleri her fırsatta anlatacağız. Eğitimiyle, sağlığıyla güvenliğiyle, yargısıyla, ulaştırmasıyla, enerjisiyle, sosyal destekleriyle, sanayi ve teknoloji atılımlarıyla, kadınlara ve gençlere yönelik özel programlarıyla velhasıl her konudaki başarılarımızla heybemiz ham dolsun ağzına kadar dolu. Aynı şekilde karşımızdakilerin yalanlarını ve o cilanın altındaki rezillikleri birer birer ifşa edeceğiz. Bu bizim Türkiye'ye çağ atlatmış bir parti olarak en az diğer vazifelerimiz kadar önemli bir sorumluluğumuzdur” diye konuştu.