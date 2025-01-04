Rize'de onkoloji merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Merkezin birinci katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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