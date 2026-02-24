Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor Kulübü Başkan İbrahim Turgut, basınla bir araya geldi:

        Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, "Rizespor gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz noktada değil ama Allah'ın izniyle çıkıştayız. İyiye gidiyoruz, inşallah daha iyiye de gideceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 21:40
        Çaykur Rizespor Kulübü Başkan İbrahim Turgut, basınla bir araya geldi:

        Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, "Rizespor gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz noktada değil ama Allah'ın izniyle çıkıştayız. İyiye gidiyoruz, inşallah daha iyiye de gideceğiz." dedi.

        Turgut, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki iftar programı sonrası gazetecilere açıklamasında, Rizespor'un hakkından vazgeçmediklerini söyledi.

        Yaşanan olaylara dikkati çeken Turgut, "Kanımızın son damlasına kadar bu armanın, bu kulübün hakkını savunuruz. Bu hakem hataları bizim çok musdarip olduğumuz, içimizi yakan, ülke futboluna, emeklere, bunca uğraşlara çok zarar veren bir durum. İstemediğimiz olaylar var." diye konuştu.

        Turgut, hakem hatalarının Rizespor'da sürekli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu sene malum maçlarda çok bariz şekillerde meydana geldi. Biz bunları takip ediyoruz ama içinde bulunduğumuz şartlar, konjonktür ve futbolun yasalarının verdiği imkanın en üst seviyesinde bunu takip ediyoruz. Herkes emin olsun ki sonuna kadar bunu takip ediyoruz. Gönül ister ki böyle olmasın, hak eden kazansın. Herkes emeğinin karşılığını alsın, adaletle yönetilsin ama bu konuda içimiz yanıyor. Peşini bırakmadık, takipçisiyiz."





        - "Rizespor'un en üst noktada olmasını istiyoruz"

        Turgut, Rizespor'un 23 haftadır istenilen, arzu edilen yerde olmadığını dile getirdi.


        "Rizespor, bizim aşkımız, bizim sevdamız, bizim tutkumuz." diyen Turgut, "Bu hissi burada olanların çoğunluğunun yaşadığını biliyorum. Bu farklı bir tutku. Bu gidip sadece orada bir skor almayla, başarılı olmayla, fikstürde üst sırada olma tutkusu değil. Bu Rize'nin birliğinin, beraberliğinin, Rizeli olmanın, bu şehirde yaşamanın, bu topraklara basmanın, bu toprağın suyunu içmenin insana vermiş olduğu bir haz." ifadelerini kullandı.

        Rizespor'un en üst noktada olmasını istediklerini vurgulayan Turgut, "Rizespor gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz noktada değil ama Allah'ın izniyle çıkıştayız. İyiye gidiyoruz, inşallah daha iyiye de gideceğiz."değerlendirmesinde bulundu.


        Turgut, teknik direktör Recep Uçar'ın göreve gelme sürecine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı:


        "Bazen kan değişimi olması gerekebilir. İlhan hocamız çok kıymetli bir insandı. Recep Uçar, çok kıymetli bir hoca, çok sevdiğimiz değerli bir insan. İnşallah Recep hocamızla da daha iyi, güzel, başarılı günlere, maçlara doğru gideceğiz . Hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa maçına da mutlak kazanmak için çıkacağız. Biz her zaman mutlak galibiyet için, mutlak zafer için maça çıkarız. Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle bütün Rizeliler, hep beraber Rizespor'u, Rizespor sevdasını daha yukarılara taşıyacağız."






