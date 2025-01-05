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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Çaykur Rizespor Kulübüne ziyaret

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çaykur Rizespor Kulübünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:04
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Çaykur Rizespor Kulübüne ziyaret
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çaykur Rizespor Kulübünü ziyaret etti.

        Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu ziyaretinde Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

        Turgut'un daveti ile kulüpte bir dönem yönetici olarak görev aldığını belirten Memişoğlu, camiaya hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile bakanlık görevini yürüttüğüne işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Allah, güvenen insanlara, Cumhurbaşkanı'mıza, milletimize mahcup etmez inşallah. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. Çok büyük bir şans bizim için. Türkiye'nin şu andaki pozisyonuna baktığınızda dünyadaki mazlum milletlerin ve coğrafyanın ümidi haline gelmiş bir ülkeyiz, milletiz. Cumhurbaşkanı'mızın, 'Dünya beşten büyüktür' iddiası, artık bu düzenin değişmesi gerektiği iddiasıdır. Bunun arkasında gece gündüz çok çalışıp, daha çok üretmemiz lazım. Farklılıklarımızı bir araya getirip birlikte hareket edebilmemiz lazım."

        Çaykur Rizespor'un birlik ve beraberliğin önemli örneklerinden olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Birlikte hareket ederek başarılı bir kadro oluşturdunuz. Ortak bir ruhla hareket ettiniz. Çok önemli bir örnek." ifadesini kullandı.

        Geçmişte yönetim kurulu üyesi olduğu kulübe bakan olarak gelmenin kendisine mutluluk verdiğini belirten Memişoğlu, kulüple gönül bağının devam ettiğini kaydetti.

        Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ise Bakan Memişoğlu'na başarı diledi, adının yazılı olduğu forma hediye etti.

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