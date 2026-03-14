Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de iftar programına katıldı:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Vatana olan aşkımız, millete olan aşkımız, hizmet aşkımız hiç bitmez." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 20:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak, kent merkezindeki bir salonda AK Parti Rize İl Başkanlığınca düzenlenen "vefa iftarı" programında, teşkilat çalışmalarının önemine işaret ederek, emeği geçenleri kutladı.

        Rize'deki teşkilat çalışmalarının başarısına dikkati çeken Bak, "Burası Rize, Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi. Burası enerjisiyle, coşkusuyla gittikleri ortama güç katan, orayı heyecanlandıran, değiştiren, heyecanını, coşkusunu yansıtan insanlarla dolu. Biz Rizeliler olarak bu milletin çimentosuyuz. Gittiğimiz yerlere coşku, enerji katarız. Vatana olan aşkımız, millete olan aşkımız, hizmet aşkımız hiç bitmez." diye konuştu.

        Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız 6 Şubat depremlerinden sonra, 'Burayı yeniden inşa edeceğiz ve ayağa kaldıracağız' dedi ve inşaat seferberliğini hep beraber gördük. 455 bin daireyi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

        Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle 11 ilin ayağa kaldırıldığını belirterek, "Böyle bir irade ancak bir Rizelide olur. Bir Rizelinin arkasında olmak, onunla beraber çalışmak bize nasip oldu. Vefalı olmak, dostları hatırlamak, kuruluşundan bu yana hizmet etmiş herkesi hatırlamak çok güzel. İyi ki buradayız, iyi ki teşkilatla beraberiz, iyi ki Rizeliyiz. Bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        - "Bizim ülkemiz, büyük bir ülke"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu söyledi.

        Tecrübe birikimlerinin fazla olduğunu belirten Yazıcı, AK Parti'nin Türk siyasi hayatında yeni uygulamaları devreye sokan, siyaset anlayışını dizayn eden grafiklerle dolu bir yürüyüşü olduğunu anlattı.

        Yazıcı, milletin, laf üreteni değil, hizmet ehli ve vizyoner olanları kendisini temsil etmek üzere iktidara taşıdığını vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti'yi güçlendirdiklerini dile getiren Yazıcı, bu güçle Türkiye'nin sorunlarının çözümüne omuz verdiklerini, Türkiye'yi büyüttüklerini ifade etti.

        Yazıcı, Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen, aranan, gözetlenen bir ülke konumuna getirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Dünyanın yaşadığı sorunlar karşısında vicdanın sesi olan ve bunu her platformda dile getiren bir liderimiz, Cumhurbaşkanımız var. Elbette ki bu duruş, bu bakış, bu iş görme biçimi hem ülkemize hem bölgemize hem de dünya sulhuna kıymetli katkılar sağlıyor. Bundan dolayı da AK Parti olarak, AK Parti kadrolarında görev yapmış kişiler olarak hepimiz mutluluk, gurur duyuyoruz."

        Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Yazıcı, "Terörsüz Türkiye olarak nitelediğimiz çalışmamızda Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü pekiştirecek çok kıymetli bir kazanımı hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

        Programa, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        İlber
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler

        Benzer Haberler

        Bakan Osman Aşkın Bak: "Bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz"
        Bakan Osman Aşkın Bak: "Bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz"
        Bakan Bak: Altyapıya yaptığımız bu yatırımların karşılığını görmeye devam e...
        Bakan Bak: Altyapıya yaptığımız bu yatırımların karşılığını görmeye devam e...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de konuştu:
        Kalça kemiğinden inci dişlere: Yusuf, 2 yıllık tedavinin ardından gülüşüne...
        Kalça kemiğinden inci dişlere: Yusuf, 2 yıllık tedavinin ardından gülüşüne...
        First Quantum Çayeli Bakır'ın satışı için Cengiz Holding ile söz kesti
        First Quantum Çayeli Bakır'ın satışı için Cengiz Holding ile söz kesti
        Rize'de 13 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Rize'de 13 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı