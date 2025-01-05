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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katıldı

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşusu olan Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı'nın (88) cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 05.01.2025 - 13:40
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katıldı
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        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşusu olan Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı’nın (88) cenaze törenine katıldı.

        AK Parti'nin Samsun ve Ordu il kongrelerinin ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren komşusu Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı’nın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karslı ailesine taziye dileklerinde bulundu. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

        Karslı’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Güneysu Merkez Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Merkez Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni sonrası AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Rize Yenişehir Salonu’na geçti.

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