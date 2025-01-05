Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katıldı

AK Parti'nin Samsun ve Ordu il kongrelerinin ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren komşusu Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı’nın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karslı ailesine taziye dileklerinde bulundu. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

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