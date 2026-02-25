Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala, Kasımpaşa maçı değerlendirmesi:

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, "kaliteli takım oldukları için üç puan alacaklarını düşündüğünü" söyledi.

        Giriş: 25.02.2026 - 17:15
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala, Kasımpaşa maçı değerlendirmesi:

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, "kaliteli takım oldukları için üç puan alacaklarını düşündüğünü" söyledi.


        Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Pala, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, Kasımpaşa maçında galibiyet alarak çıkışlarını devam ettirmek istediklerini dile getirdi.


        Pala, Kasımpaşa mücadelesinin sıralama açısından önemli olduğunu vurgulayarak "İlk maçta Rize'de talihsiz bir mağlubiyet yaşamıştık. Şimdi kazanacağımız maçla birlikte ikili averajı da almak istiyoruz. Bizim hedefimiz yukarılar. Kesinlikle alt sıralarla işimiz olmayacağını biliyoruz ama şu an puan tablosunda baktığımız zaman Kasımpaşa rakibimiz gözüküyor. Son oynadıkları Fenerbahçe maçını analiz ettik. Kasımpaşa gerçekten iyi takım. Biz eğer ki kendi kimliğimizi, kendi karakterimizi sahaya yansıtırsak çok kaliteli olduğumuz için üç puan alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


        Çaykur Rizespor'u "evi ve yuvası" gördüğünü aktaran Pala, sözlerin şöyle tamamladı:


        "Futbola ilk adımı, ilk heyecanları her şeyi burada yaşadım. Burada çok mutluyum. Gençlerbirliği maçında attığım gollerle takıma katkı sağladığım için çok mutlu oldum. Çok özel bir andı. Süper Lig'deki ilk golümü attım Çaykur Rizespor formasıyla. Takımca başardığımız çok güzel bir geri dönüştü diyebilirim. Taraftarımızı aslında bu sene çok fazla mutlu edemedik şu ana kadar. Bundan sonra çok çok farklı olacağının sözünü verebiliriz."






