Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş maçındaki hakem ve VAR kararlarına tepki:

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün akşam konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, maçın hakemine ve VAR'a tepki gösterdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile centilmence bir mücadele gerçekleştirildiği belirtildi.

Maç öncesi ve içerisinde her iki camia yönetimi ve futbolcularının fair-play kuralları içerisinde sahada kalmayı başardığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef hakem ve VAR ekibi, verdiği ve vermediği kararlar ile maçın önüne geçmiştir. Maç içerisinde birçok pozisyon futbol standartları dışında aleyhimize uygulanmıştır. Maç boyunca birçok pozisyonda standart tutturulamamıştır. Maçın uzatma anlarında atılan gol, benzer pozisyonların dakikalarca incelendiği düzende tartışmalı bir şekilde acele VAR incelemesi sonrasında iptal edilmiş, bu davranış bardağı taşıran son damla olmuştur. Teknolojinin çizdiği çizgiye ise gözü gören hiç kimse inanamamıştır. Karşılaşmanın uzatma anlarının dahi tam olarak oynatılmaması şaşkınlıkla karşılanmıştır."