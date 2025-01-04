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        Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş maçındaki hakem ve VAR kararlarına tepki:

        Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün akşam konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, maçın hakemine ve VAR'a tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 20:07 Güncelleme: 04.01.2025 - 20:07
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        Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş maçındaki hakem ve VAR kararlarına tepki:
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        Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün akşam konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, maçın hakemine ve VAR'a tepki gösterdi.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile centilmence bir mücadele gerçekleştirildiği belirtildi.

        Maç öncesi ve içerisinde her iki camia yönetimi ve futbolcularının fair-play kuralları içerisinde sahada kalmayı başardığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Maalesef hakem ve VAR ekibi, verdiği ve vermediği kararlar ile maçın önüne geçmiştir. Maç içerisinde birçok pozisyon futbol standartları dışında aleyhimize uygulanmıştır. Maç boyunca birçok pozisyonda standart tutturulamamıştır. Maçın uzatma anlarında atılan gol, benzer pozisyonların dakikalarca incelendiği düzende tartışmalı bir şekilde acele VAR incelemesi sonrasında iptal edilmiş, bu davranış bardağı taşıran son damla olmuştur. Teknolojinin çizdiği çizgiye ise gözü gören hiç kimse inanamamıştır. Karşılaşmanın uzatma anlarının dahi tam olarak oynatılmaması şaşkınlıkla karşılanmıştır."

        Çaykur Rizespor'un başta futbol olmak üzere 22 branşta spora destek verdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Aynı zamanda Türk futbolunun büyük çıkmazı olan hakem hatalarının yarattığı güvensizliğin sona ermesi için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi özenle sürdürüyoruz. Ancak sahada oynanan futbol yerine, hakem hatalarının tartışılmasının Türk futbolunu aşağıya çekmeye devam ettiği bilinen bir gerçektir. Sezon başından itibaren aleyhimize uygulanan kararlar, futbol kamuoyu tarafından kabul görmekte ve bu konudaki haklı serzenişimizi açık etmektedir. Son yıllarda yanlış kararlar nedeniyle kaybettiğimiz puanlara dikkat çekerek, yanlışların ortadan kaldırılması için tüm kulüpleri dayanışma içinde çalışmaya davet ediyoruz. Merhum İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum?' sözünü hatırlatarak, bütün yetkililerin gerekli önlemleri almaları gerektiğini bir kez daha vurguluyor ve camiamızın hiçbir haksızlık karşısında susmayacağımızı bilmesini istiyoruz."

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