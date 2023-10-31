Rize'de 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Rize'de asayiş uygulamalarında 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çalışma yürütüldü.

Yapılan aramalarda 1731 paket sigara, 90 litre kaçak içki, 82 bin 600 makaron, 88 paket tütün, 25 elektronik sigara, 141 elektronik sigara tütünü, 24 puro ve 59 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.