Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'deki yatırımları değerlendirdi:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnovasyonla, bölgesel kalkınma programlarıyla, sanayi ve teknoloji atılımlarıyla Rize'nin önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı'nda yıldızı daha da parlayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 23:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'deki yatırımları değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnovasyonla, bölgesel kalkınma programlarıyla, sanayi ve teknoloji atılımlarıyla Rize'nin önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı'nda yıldızı daha da parlayacak." dedi.

        Rize Belediyesi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Rize Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde DOKA ve DOKAP öncülüğünde hayata geçirilen 10 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

        Kacır, 84 milyon lira yatırımla yerel kalkınmaya hız kazandıracak, turizm, tarım hayvancılık alanlarında Rize'nin gelişmesine destek sunacak projelerin açılış törenini yaptıklarını belirterek, "Yine aynı program kapsamında önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz 109 milyon tutarında 10 bölge kalkınma projesinin de imzalarını atmış olduk." diye konuştu.

        Ayrıca TÜBİTAK ve Rize belediyesi işbirliğinde hayata geçirmeyi hedefledikleri bilim merkezinin de imza törenini gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, "Bu bilim merkeziyle inşallah Rize'nin gençlerinin, çocuklarının bilime, teknolojiye, inovasyona erken yaşlardan itibaren daha etkin şekilde yönlendirilmesini sağlayacağız. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesindeki Teknopark'ımız gibi araştırma, geliştirme odaklı yapılarla da Rizeli gençlerin teknoloji girişimciliğiyle daha güçlü şekilde var olabilmesini, bu alanda daha etkin olabilmesini mümkün kılacak işlere inşallah vesile oluyor olacağız." ifadelerini kullandı.

        Son 22 yılda Rize'de sanayi, teknoloji ve yerel kalkınma alanlarında önemli kazanımlar ortaya koyduklarının altını çizen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke sathında sürdürdüğümüz sanayileşme atılımından Rize'de büyük ölçüde yararlanmış oldu. 22 yılda 428 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 18,8 milyar liralık sabit yatırımın ve 16 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Rize Organize Sanayi Bölgesi'ne bugüne dek bugünkü değerlerle 1,3 milyar liralık destek sunduk. Hem kamulaştırma çalışmaları hem alt yapı çalışmalarında Organize Sanayi Bölge'mize hız kazandırdık. İnşallah 28 hektarlık genişleme alanındaki çalışmaları da Temmuz ayında tamamlamayı amaçlıyoruz."

        Kacır, KOSGEB eliyle Rize'de son 22 yılda 6 bin 700'den fazla KOBİ'ye 777 milyon lira destek olduklarını aktararak, "TÜBİTAK eliyle akademik, bilim insanı ve özel sektör destek programları aracılığıyla 162 proje ve 671 bilim insanına 408 milyon lira destek sağladık." diye konuştu.

        DOKA eliyle 181 projeye 433 milyon lira, DOKAP eliyle de 98 projeye son 10 yılda 1,3 milyar lira destek sağladıklarını kaydeden Kacır, "Tüm bu desteklerimizle Rize'nin kalkınma yolculuğuna katkı sunmak, Rizelilerin, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine daha güçlü şekilde katılmaları, aynı zamanda yerel değerin ekonomik değere dönüşümünü mümkün kılacak işler ortaya koymak üzere çalıştık." dedi.

        Hiçbir zaman Rize'yi yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Kacır, inovasyonla, bölgesel kalkınma programlarıyla, sanayi ve teknoloji atılımlarıyla Rize'nin önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı'nda yıldızının daha da parlayacağını vurguladı.

        Kacır, Türkiye'nin en önemli liman yatırımlarından biri olan İyidere Projesi'nin devam ettiğini hatırlatarak, "Bu yatırım da hayata geçtiğinde Rize'nin ve tüm hinterlandının küresel pazarlarına entegrasyonu hızlanacak ve Rize'nin sanayi ve teknoloji alanlarında yükselişi daha güçlü bir şekilde devam edecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        UAD kararına ne dediler?
        UAD kararına ne dediler?
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'de konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'de konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'de "Gençlik Buluşması"nda konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'de "Gençlik Buluşması"nda konuştu:
        Bakan Kacır: Uluslararası Uzay Limanı'nı inşallah inşa edeceğiz (2)
        Bakan Kacır: Uluslararası Uzay Limanı'nı inşallah inşa edeceğiz (2)
        Rize'de çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
        Rize'de çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
        Rize'de 18 engelli temsili askerlik yaptı
        Rize'de 18 engelli temsili askerlik yaptı
        ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımları devam ediyor
        ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımları devam ediyor