Bakan Kacır: Uluslararası Uzay Limanı'nı inşallah inşa edeceğiz (2)

RTEÜ'DEÖĞRENCİLERLE BULUŞTULAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) düzenlenen ‘Türk'ün Gözünden Uzay Yolculuğu' programı sonrası Rize’ye geçti. Bakan Kacır ve Gezeravcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite'de gençlere seslenen Bakan Kacır, ardından Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen Rize Toplu Proje Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.

Törende katılımcılara seslenen Fatih Kacır, son 22 yılda büyüyen güçlü Türkiye'ye yaraşır yatırımları hayata geçirdiklerini ifade ederek, "81 şehrimizin tamamını adeta ilmek ilmek dokuyarak, tarihe mühür vuran eserlerle donatıyor ve birbirinden güzel hizmetlerle buluşturuyoruz. Yüreğimize nakşettiğimiz milletimize hizmet sevdasıyla, son 22 yıldır büyüyen güçlü Türkiye’ye yaraşır yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve kararlılığı ile asra bedel yatırımları 22 yılda ülkemize kazandırdık. Yapılamaz denilenleri yaptık, olmazları oldurduk. İçeride ve dışarıda, önümüze set çekenlere, yolumuzu kapatmaya çalışanlara karşı dik durarak 'Bizim davamız millete hizmet davasıdır' dedik. Böylece Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına; büyüyen, kalkınan, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye olarak adım attık. İkinci yüzyılda, Türkiye Yüzyılı’nda; askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lider, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya üretiminde Avrupa’da birinci olan Türk sanayisini inşa ettik. Büyük ve güçlü Türkiye’nin temel şiarı olan 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz. Milletimizin 60 yıllık hayali Togg ile mavi sulardaki güvencemiz TCG Anadolu’yla, savaş paradigmalarını değiştiren İHA’larımızla, SİHA’larımızla, dosta güven, düşmana korku veren Akıncı, Kızılelma ve milli muharip uçağımız Kaan ile göğsümüz kabarıyor. Tüm bu başarılar, kazanımlar gelecek vizyonumuzu ortaya koyarken, ileride yapacağımız yeni ve güçlü atılımların da teminatı niteliğindedir" dedi.

'RİZE'Yİ İHYA ETMEYE DEVAM EDİYORUZ' Bölgesel kalkınma projeleri ve kalıcı eserlerle Rize'yi ihya etme devam ettiklerini söyleyen Bakan Kacır, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma yolculuğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın ata yurdu Rize’nin yoldaşlığını, kardeşliğini, kadirşinaslığını daima yanımızda hissettik. Rize’nin coşkun akan, bendine sığmayan dereleri gibi, yüreğimizdeki sevgi de kabına sığmadı, sığmıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşvikleriyle, sanayi sektörümüze, KOBİ’lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle, kalıcı eserlerle Rize’yi ihya etmeye devam ediyoruz. Son 22 yılda şehrimizde yeni veya ilave yatırımlar için 428 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 18,8 milyar lira sabit yatırımın, 16 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Şehrimizde planlı sanayileşmenin bel kemiği Rize Organize Bölgemizin altyapı ve üstyapı çalışmaları için 1,3 milyar lira finansman sağladık. OSB’mizin 28 hektarlık genişleme alanındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine son 22 yılda 3 küçük sanayi sitesini tamamlayarak şehrimizde faaliyet gösteren KOBİ ölçeğindeki sanayicilerimize altyapısı hazır ve modern işyerleri sunduk. Sanayi sitelerimizde 1900 ilave istihdam oluşturduk. Diğer yandan, Rize’nin büyüme ve kalkınma yolculuğunun bel kemiği olan KOBİ’lerimizi, tüm imkanlarımızla destekliyoruz. 22 yıl öncesine kadar şehrimizde sadece iki elin parmağı kadar KOBİ’miz KOSGEB desteklerinden yararlanıyordu. KOSGEB eliyle bugüne kadar 6 bin 700’den fazla KOBİ’mize 777 milyon lira destek sağladık. Özellikle sel felaketi başta olmak üzere doğal afetlerden etkilenen KOBİ’lerimizin yaralarını hızla sardık 186 KOBİ'mize 207 milyon 924 bin 526 lira finansmanı ilk 12 ayı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli olarak kullandırdık" diye konuştu.