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        Rize'de çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı

        Rize'nin Kalkandere ilçesinde, yaş çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi, bulunduğu yerden 100 metre taşınarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:45 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:45
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        Rize'de çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
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        Rize'nin Kalkandere ilçesinde, yaş çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi, bulunduğu yerden 100 metre taşınarak hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Hurmalık köyünde yaş çay bahçesinde hasat yapan T.K. (48), yamaç arazide dengesini kaybederek yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan T.K'yi patika yolda sedyeyle yaklaşık 100 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

        T.K. sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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