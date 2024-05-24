Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'de "Gençlik Buluşması"nda konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ne zaman ki kendi insansız hava araçlarımızı geliştirdik o vakit 40 yıla yakın mücadele ettiğimiz teröristleri bu topraklardan sildik, kazıdık, attık. Bununla da yetinmedik sınırlarımızın hemen yanı başında kurulmaya çalışılan teröristan haritalarını yırttık attık." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğinde bir konuşma yapan Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunun ardından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile şehirleri gezerek gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

- "Türkiye kendi genç, üretken, çalışkan nüfusuyla dünyaya meydan okuyor" Türkiye'nin bugün iftihar kaynağı olan savunma sanayisi ve havacılık projelerini gençlerin gerçekleştirdiğine işaret eden Kacır, şunları kaydetti: "Bugün destan yazan, dünyada 40'tan fazla ülkenin semalarını koruyan, gözeten ve dünyada harp paradigmasını değiştiren milli insansız hava araçlarımızı geliştiren takımların yaş ortalamaları 27-28 arkadaşlar. Türkiye kendi genç, üretken, çalışkan nüfusuyla dünyaya meydan okuyor. Biz gördük ki savunma sanayisinde, havacılıkta şahit olduk ki Türk gençliğinin önündeki engelleri kaldırdığımızda, onların yolunu açtığımızda pekala dünyanın en iyisi işler yapabilirlermiş. Bu ülkenin öz evlatları alın teriyle, akıl teriyle ortaya koydukları projelerle, gerçekleştirdikleri eserlerle, Bayraktarlarla, ANKA'larla, AKINCI'larla, AKSUNGUR'la, Kızılelma'larla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak helikopteriyle, Gökbörülerle, KAAN'larla Türkün imzasını gökyüzüne attılar. Demek ki başarabiliyormuşuz."

Havacılık ve sanayileşme tarihinin akamete uğratılmış hikayeler tarihine dönüştürüldüğünün altını çizen Kacır, 2000'li yıllarda Türkiye'de milli teknoloji hamlesinin başladığını belirtti. "Savunma sanayinde teknoloji hamlesi olmazsa olmazdı" diyen Kacır, "Çünkü Türkiye 40 yıla yakın zamandır terörle mücadele eden bir ülke. Bu terörle mücadelemizde maalesef müttefikimiz olması gereken ülkeleri, ittifak anlaşması içerisinde olduğumuz ülkeleri çoğu zaman yanımızda görmedik. Hatta onları bazen mücadele ettiğimiz teröristlerin etrafında, yanlarında ve arkalarında gördük. Nihayetinde anladık ki ancak kendi kuvvetimiz kadar netice alabiliriz." diye konuştu.

Kacır, savunma sanayisinde, havacılıkta ve diğer tüm platformlarda Türkiye'nin tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak geliştirebilen bir ülke olduğunu vurgulayarak, "En önemli yaklaşım paradigma değişimlerine odaklanmak. Teknolojinin dönüştüğü alanlara odaklanmak. Başka ülkelerin işlerini taklit etmek, onların izlerinden gitmek yerine geleceğin teknolojilerine vakitlice hazırlanmak ve onların önüne geçebilmek." değerlendirmesinde bulundu. İsrail'den daha önce alınan Heron'larla terörle mücadele edilmeye çalışıldığına değinen Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne zaman ki kendi insansız hava araçlarımızı geliştirdik o vakit 40 yıla yakın mücadele ettiğimiz teröristleri bu topraklardan sildik, kazıdık, attık. Bununla da yetinmedik sınırlarımızın hemen yanı başında kurulmaya çalışılan teröristan haritalarını yırttık attık. Arkalarında kim varmış hangi ağababalarına güveniyorlarmış gözlerinin yaşına bile bakmadık. Bir yandan Türkiye'de bu mücadeleyi verdik, bir yandan küresel düzeyde harp paradigmasını değiştirdik. 40'tan fazla ülkenin semalarını koruyabilecek bir ölçeğe erişti Türkiye'nin insansız hava araçları. Bütün dünyanın dikkatle takip ettiği, dostlarımızın güvenle ve iftiharla takip ettiği, hasımlarımızın endişeyle izlediği bir başarı hikayesini yazıyoruz. İnanıyoruz ki bu salondaki gibi genç kardeşlerimiz çok daha büyük işler yapacaktır. Her alanda paradigma değişimlerine odaklanacağız. Bizler, sizlerin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz ve inşallah benzer başarılar ortaya koyacağız."

- "İnşallah temmuz ayında Tüksat 6A'yı uzaya göndereceğiz" Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli teknoloji hamlesini başlattığında Türkiye'nin milli uydu geliştirme programlarını da başlattığını belirterek, "Haberleşme uydularında da kendi imkanlarıyla kendi uydularını üreten bir ülke olmak üzere yola çıktık. Türksat 6A projesini başlattık. Nihayetinde yine bilim insanlarımızın, mühendislerimizin ortak çalışmalarıyla yüzde 80'den fazla yerlilik oranıyla Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretimini de tamamladık. İnşallah Temmuz ayında Tüksat 6A'yı uzaya göndereceğiz ve bunu başarabilen 11 ülkeden biri olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Hibrit yakıtlı roketlerde dünyada 3-4 ülkeden biriyiz" Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini gerçekleştirecek roket projelerini tamamlayacaklarını dile getiren Kacır, "Hem sıvı yakıtlı roketlerde hem hibrit yakıtlı roketlerde Türkiye iddia sahibi bir ülke. Hibrit yakıtlı roketlerde dünyada 3-4 ülkeden biriyiz. İnşallah milli uzay programındaki hedefimiz kapsamında bu teknolojiye uzayda tarihçe kazandıran ilk ülke Türkiye olacak. Böylelikle inşallah uyduların yörüngeler arası transferlerini de yapabilecek uzay araçlarını da Türkiye'de geliştireceğiz, üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, tüm bunların Türkiye'nin uzay ekonomisinden pay almasını sağlayacağına işaret ederek,şöyle dedi: "Küresel düzeyde yılda 600 milyar dolar uzay teknolojilerine harcanıyor. Türkiye gibi iddialı ve güçlü bir ülkenin bu uzay ekonomisinden çok daha fazla pay alabiliyor olması lazım. Bir yandan uydu projelerini gerçekleştirirken, bir yandan uzay sanayi ekosistemi kuracağız. Ankara'da bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi inşa edeceğiz. Aynı zamanda yerkürenin en doğru noktasında bir uluslararası anlaşmayla kendi uzay limanımızı kuracak ve kendi limanımızdan kendi roketlerimizi uzaya fırlatacağız. Nasıl savunma sanayinde tek tek başarmışsak uzay alanında da Allah nasip edecek inşallah bu milletin evlatları bu başarıları tek tek gerçekleştirecek."

Etkinliğe katılan Alper Gezeravcı ise Türkiye'nin 10 yıllık süre içerisinde uzay alanında hedeflemiş olduğu projelere değinerek, "Bu açıklanmış projelerden bir tanesinin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu memleketin evlatlarının yaşamayı hak ettiği nice başarı hikayelerine üye olacağız. Hali hazırda bu projeyi tamamlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı. İnsanoğlunun Mars'a gitme hedefine işaret eden Gezeravcı, "Mars'a gidiş açısından önündeki engel her zaman atmosferi kat etmesi. Atmosferden çıkış işin en sıkıntılı parçası. Gerçekleştirmiş olduğum görev bir kerelik heves değildi. Bizim yapmış olduğumuz Türk astronot misyonu bir yere varış hikayesi değil. Bu bir hikayenin başlangıcıdır. Bundan sonra bu bayrağı bizden daha ileri götürecek siz gençlersiniz. Bu hikayenin altına imza atacak sizlersiniz." değerlendirmesinde bulundu.