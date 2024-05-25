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        Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi

        RİZE'de, Furkan Cihan'ın yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:50
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        Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi
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        RİZE'de, Furkan Cihan'ın yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, Çamlıhemşin ilçesi Gito Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla, ilçeden yaylaya doğru giden Furkan Cihan, yol kenarında yavru bir ayı olduğunu fark etti. Cihan, yanına gittiği ayının yaralı olup olmadığını da kontrol edip, ardından annesini bulması için olduğu bölgede bıraktı. Cihan, yayladan dönerken de aynı bölgede gördüğü yavru ayıyı, bu kez, ineklerinden sağdığı sütü doldurduğu biberonla besledi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler de yavru ayıyı güvenli bölgeye alıp, ailesini tespit etmek için çalışma başlattı. Furkan Cihan'ın yavru ayıyı biberonla beslediği anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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