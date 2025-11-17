Rize'de prematüre bebeklerdeki ROP tanı ve tedavisinde gelişmiş cihazlar kullanılacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre bebeklerde görülen prematüre retinopatisi (ROP) hastalığının tedavi ve tanısı, retina kamera sistemi ve lazer cihazıyla yapılabilecek.
İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, hastanede yaptığı açıklamada, ROP hastalığının prematüre doğan bebeklerde gözlemlendiğini, hastalığa bağlı kalıcı görme bozukluğu yaşanılabildiğini söyledi.
Gelişmiş cihazlar sayesinde hastalığın artık tedavi edilebilir hale geldiğine işaret eden Demiral, "Öncesinde sadece tanı koyabiliyorduk. Kısa zaman önce yapılan planlamayla bakanlığımızın ve kliniğimizdeki hocalarımızın aktif katkısıyla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ROP'un hem tanısı hem de tedavisi mümkün oldu." dedi.
Kentte 2024'de 1100 bebeğin 6'sına ROP tanısı konulduğunu dile getiren Demiral, "İlimize kazandırmış olduğumuz cihazlar sayesinde bu bebeklerin daha etkin tanısı sağlanacak, tedavisi de artık ilimizde yapılacak. 2025'te 11 aylık verilere baktığımız zaman 1000 tane bebeğimizde yapılan taramada 5 tanı konulmuş." ifadelerini kullandı.
Demiral, cihazların temini konusunda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür ettiğini kaydetti.
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatma Sümer ise prematüre bebeklerde ROP hastalığının erken tanı ve tedavisinin ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek görme bozukluğunu engelleyebildiğini vurguladı.
Cihazların hastaneye kazandırılmasında katkısı olanlara teşekkür eden Sümer, "Bebeklerin transferi artık olmayacak. Tanıları konulabildiği için tedavileri artık burada yapılacak, takiplerini de yapabiliyor olacağız." dedi.
Prematüre doğan bebeğine ROP tedavisi yapılabilmesi için il dışına gitmek zorunda kaldığını belirten Ahmet Yasin Özener de, "Bu durum prematüre çocuk için çok sıkıntılıydı. Enfeksiyon riskinden dolayı sıkıntı yaşıyordu çocuk. Buraya böyle bir cihazın kazandırılması bu anlamda çok iyi oldu. Yani bizim için artık hem çocuğu muayene anlamında, hem gelişimini takip etme anlamında iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Cihazı buraya kazandıranlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.
