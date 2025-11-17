Rize'de prematüre bebeklerdeki ROP tanı ve tedavisinde gelişmiş cihazlar kullanılacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre bebeklerde görülen prematüre retinopatisi (ROP) hastalığının tedavi ve tanısı, retina kamera sistemi ve lazer cihazıyla yapılabilecek.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, hastanede yaptığı açıklamada, ROP hastalığının prematüre doğan bebeklerde gözlemlendiğini, hastalığa bağlı kalıcı görme bozukluğu yaşanılabildiğini söyledi.

Gelişmiş cihazlar sayesinde hastalığın artık tedavi edilebilir hale geldiğine işaret eden Demiral, "Öncesinde sadece tanı koyabiliyorduk. Kısa zaman önce yapılan planlamayla bakanlığımızın ve kliniğimizdeki hocalarımızın aktif katkısıyla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ROP'un hem tanısı hem de tedavisi mümkün oldu." dedi.

Kentte 2024'de 1100 bebeğin 6'sına ROP tanısı konulduğunu dile getiren Demiral, "İlimize kazandırmış olduğumuz cihazlar sayesinde bu bebeklerin daha etkin tanısı sağlanacak, tedavisi de artık ilimizde yapılacak. 2025'te 11 aylık verilere baktığımız zaman 1000 tane bebeğimizde yapılan taramada 5 tanı konulmuş." ifadelerini kullandı.