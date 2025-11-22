Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Rize'de ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Rize'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 18:46 Güncelleme: 22.11.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Rize'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Rize'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, kendisiyle kentte yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve partililerle bir araya gelen Tarıkdaroğlu, Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Tarıkdaroğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle evlilik kredisi önce deprem bölgesinde, ardından 81 ilimizde yaygınlaştırıldı. Bugüne kadar Rize'de 454 kişi bununla ilgili eğitim gördü, hak kazandı." dedi.

        Tarıkdaroğlu, eylül sonu itibarıyla Rize'de 1791 anneye doğum yardımı yapıldığını ifade ederek, "İnşallah ailemizi iri tutma, diri tutma adına Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın riyasetinde 81 ili bu şekilde karış karış gezerek daha fazla ne yapabiliriz bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

        Kentteki temasları kapsamında Çocuk İlk Kabul Birimi, Çocuk Evi, Müyesser Kart Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Tarıkdaroğlu, Isparta'da Aralık 2024'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Çayeli ilçesindeki ailesiyle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Rize'de "Haydi Hep Birlikte Mandalina Hasadına" etkinliği düzenlendi
        Rize'de "Haydi Hep Birlikte Mandalina Hasadına" etkinliği düzenlendi
        Rize'de yurtta tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu
        Rize'de yurtta tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu
        Rize'de 40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
        Rize'de 40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
        Derepazarı mandalinasında hasat başladı Doğallığı ve aromasıyla dikkat çeke...
        Derepazarı mandalinasında hasat başladı Doğallığı ve aromasıyla dikkat çeke...
        Çaykur Rizespor'dan PFDK'nin kararına tepki
        Çaykur Rizespor'dan PFDK'nin kararına tepki
        Çaykur Rizespor aşkı engel tanımıyor
        Çaykur Rizespor aşkı engel tanımıyor