Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Rize'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Rize'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, kendisiyle kentte yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve partililerle bir araya gelen Tarıkdaroğlu, Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Tarıkdaroğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle evlilik kredisi önce deprem bölgesinde, ardından 81 ilimizde yaygınlaştırıldı. Bugüne kadar Rize'de 454 kişi bununla ilgili eğitim gördü, hak kazandı." dedi.

Tarıkdaroğlu, eylül sonu itibarıyla Rize'de 1791 anneye doğum yardımı yapıldığını ifade ederek, "İnşallah ailemizi iri tutma, diri tutma adına Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın riyasetinde 81 ili bu şekilde karış karış gezerek daha fazla ne yapabiliriz bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.