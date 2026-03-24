Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Yeşil-mavili ekip, 6 günlük aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından koşu çalışması yaptı.



Kondisyon ile devam eden antrenman, yarı sahada yapılan maçla sona erdi.



Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.



