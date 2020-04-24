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Rize’de çığ 1 evi yıktı Köyde 27 yıl önce meydana gelen çığ olayında 4 kişi hayatını kaybetmişti

İHA

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Eskice köyünde meydana gelen çığ olayında Adil Bayraktar'a ait ev çığ altında kalarak yıkıldı. Köyde 27 yıl önce meydana gelen çığ olayında aralarında Adil Bayraktar'ın bir çocuğu olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Rize’de çığ 1 evi yıktı Köyde 27 yıl önce meydana gelen çığ olayında 4 kişi hayatını kaybetmişti

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Eskice köyünde meydana gelen çığ olayında Adil Bayraktar’a ait ev çığ altında kalarak yıkıldı. Köyde 27 yıl önce meydana gelen çığ olayında aralarında Adil Bayraktar’ın bir çocuğu olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Eskice sakinleri 27 yıldır kış mevsiminde köyde kimsenin yaşamadığını belirterek "Köyde 1993 yılında büyük bir çığ olayı meydana gelmişti. 4 çocuğumuz çığ altında kalmıştı o zaman 7 ev yıkılmış 150 ye yakın hayvanımız telef olmuştu. Bu evlerde bulunan 4 çocuğumuzu kaybetmiştik. Burada şimdi evi yıkılan Adil Bayraktar’ın evi o zamanda yıkılmış ve çığ sonucu kar altında kalan kızı Ayşe Bayraktar bütün aramalara rağmen bulunamamıştı. Bahar gelmesiyle karlar eridikten sonra cesedi bulunmuştu. Köyümüz sürekli çığ tehdidi altında buraya çığ önleyici tedbirler alınmasını istiyoruz" dediler.

27 yıldır kışın köyde kimse yaşamıyor
1993 yılının 17 Ocak günü meydana gelen çığ olayından sonra Rize Valiliğinin aldığı kararla İkizdere’nin yüksek kesimlerinde bulunan 5 köyde çığ tehlikesine karşı tedbir olarak insan bulunmaması istenmişti. Alınan kararla Eskice, Çataltepe, Ballıköy, Çataltepe ve Diktaş köylerinde yaşayanlar kış mevsiminde sahildeki yerleşim yerlerine gidiyordu.
27 yıl önceki çığ ile 7 ev yıkılmış, 150'ye yakın küçük ve büyükbaş hayvan telef olmuştu. Çığ olayından 4 gün sonra haber alınmış ve yol kar ile kapalı olduğu için bir süre 3.Ordu Komutanlığının gönderdiği askeri Helikopter ile köylülere yardım malzemesi götürülmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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