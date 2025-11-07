Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Robert De Niro 20 yıl önce verilmesi engellenen İtalyan nişanıyla onurlandırıldı

        Robert De Niro 20 yıl önce verilmesi engellenen İtalyan nişanıyla onurlandırıldı

        Oscar'lı oyuncu Robert De Niro, 20 yıl önce verilmesi engellenen Roma şehir nişanına kavuştu. Bu ödül, Trump karşıtı ünlü yıldızın İtalya'ya yerleşeceği söylentilerini körükledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 10:54 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 yıl sonra nişanına kavuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü ABD'li oyuncu Robert De Niro, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından şehrin en büyük nişanı olan Lupa Capitolina ile onurlandırıldı. Ödül, kültürel veya insani çalışmalarla ilgili başarılar için veriliyor. Bu ödül, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerini son dönemde sıklaştıran ünlü oyuncunun, ülkesini terk edip İtalya'ya taşınacağı söylentilerini körükledi.

        81 yaşındaki Robert De Niro'ya bu nişan 20 yıl önce de verilmek istenmişti. Ancak İtalyan - Amerikalı bir grup, De Niro'nun kariyerini İtalyan - Amerikalılar hakkında "Aşağılayıcı ve gerçek dışı klişeler" tasvir ederek geçirdiğini iddia ederek İtalya'nın onu onurlandırma planını engellemeye çalışmıştı.

        REKLAM

        Ağustos 2004'te, Washington merkezli 'Order Sons of Italy in America - OSIA' (Amerika'daki İtalyan Oğulları Tarikatı) adlı grup, De Niro'nun nişanla onurlandırılma planını kamuoyu önünde kınamış, Oscar ödüllü oyuncuyu, İtalyan kökenli gangsterleri canlandırarak kariyer yapmakla suçlamıştı. Grup, açıklamasında; "Amerika Birleşik Devletleri'nde İtalyan kültürünü tanıtmak için hiçbir şey yapmadı. Aksine, OSIA ve üyeleri, onu ve filmlerini hem İtalyanların hem de İtalyan asıllı Amerikalıların toplu itibarını önemli ölçüde zedelemekten sorumlu tutuyor" demişti.

        Robert De Niro'nun kariyeri, uzun zamandır onu Hollywood'un ikonik figürlerinden biri haline getiren İtalyan -Amerikalı ve gangster karakterlerini canlandırmasıyla şekillendi. 'Baba 2' deki acımasız gangsterden 'Sıkı Dostlar'daki kurnaz suçluya kadar, performansları, genellikle grubun eleştirdiği klişelere dayanıyordu.

        REKLAM

        OSIA'ya göre, 'Animasyon Köpekbalığı Hikayesi' gibi daha hafif yapımlarda bile Robert De Niro, karaktere kendine özgü gangster kişiliğini katarak, ekrandaki İtalyan mafya figürleriyle olan bağını pekiştirdi. OSIA, bu animasyon filminde De Niro'nun vaftiz babası benzeri bir karakteri canlandırmasından öfke duymuş, yapım şirketinden filmin "En rahatsız edici yönleri" olarak adlandırdığı kısımları düzenlemesini bile talep etmişti.

        İTALYANLAR MEMNUN

        ABD'deki tepkilere rağmen, birçok İtalyan, ünlü yıldızın nişanla onurlandırılmasını destekledi. Robert De Niro'nun büyük büyükbabasının ve büyük büyükannesinin 19'ncu yüzyılda terk ettiği küçük Ferrazzano köyünde, yerli halk onu uzun zamandır kendilerinden biri olarak görüyor. Guardian Gazetesi, 2004'te, köyün 3 bin sakininin, her yıl ağustos ayında eserlerini onurlandırmak için bir araya gelerek, tamamen De Niro'nun filmlerine adanmış yıllık bir festival düzenlediğini bildirdi.

        REKLAM

        1943'te New York'ta doğan Robert De Niro, anne - babası ve büyükannesiyle büyükbabası da İtalya'da doğmadığı için İtalyan pasaportu almaya hak kazanamıyor.

        Guardian Gazetesi'nin haberine göre; Robert De Niro, köyü hiç ziyaret etmedi. Yine de yerel halk onunla olan bağlarından büyük bir gurur duydu ve oyuncuyu göçmen başarı öykülerinin bir sembolü olarak tanımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Robert De Niro
        #İtalyan
        #nişan
        #onurlandırma
        #Roma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı