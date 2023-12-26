Haberler Magazin Robert De Niro Oscar'a bir kez daha aday olursa rekor kırabilir

Robert De Niro Oscar'a bir kez daha aday olursa rekor kıracak Hollywood'un en iyi aktörlerinden birisi olan Robert De Niro son rol aldığı "Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) filmindeki performansıyla konuşuluyor. Altın Küre'ye aday olan usta aktör, Oscar'da aday olursa yeni bir rekorun sahibi olacak Habertürk Giriş: 26.12.2023 - 15:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:29 facebook

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YENİ BİR REKOR KIRABİLİR Robert De Niro son olarak "Kızgın Boğa" filmindeki rolü ile 1981'de ikinci ve son Oscar'ını kazandı. Martin Scorsese filmi "Dolunay Katilleri"ndeki performansıyla Altın Küre adayı olan ünlü aktör Oscar'a aday olursa yeni bir rekora imza atacak.

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İKİ OSCAR ARASINDA EN UZUN SÜRE ADAYLIĞI BULUNAN AKTÖR REKORUNU KIRACAK De Niro, Altın Küre adaylığının ardından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı alması durumunda, Katherine Hepburn'e ait olan "Bir Aktörün İlk ve Son Oscar Adaylığı Arasındaki En Uzun Süre" rekorunu kırma şansı elde edecek.