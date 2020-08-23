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Robert Pattinson'lı The Batman'den ilk fragman!

İngiliz oyuncu, yapımcı ve model Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği, Matt Reeves imzalı The Batman filminden ilk fragman yayınlandı. Film, 1 Ekim 2021'de vizyona girecek

Robert Pattinson
HABERTURK.COM

Matt Reeves'in yönettiği, Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği yeni Batman filminin ilk fragmanı yayınlandı. 'Kara Şövalye'nin yeni macerasını anlatacak olan The Batman'ın fragmanında Catwoman ve Riddler karakterleri de ilk kez görücüye çıktı.

21 Haziran 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen Batman'in yeni filmi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Alınan kararla 1 Ekim 2021 tarihinde vizyona girmesine karar verildi.

Bruce Wayne’in Batman olarak ikinci yılına odaklanan The Batman, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgi romanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.

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