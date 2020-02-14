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HaberlerKültür-Sanat

Yeni Batman'in ilk görüntüsü

Yönetmen Matt Reeves, The Batman filminde efsanevi süper kahramanı canlandıracak Robert Pattinson’ın Batman kostümüyle fotoğrafını paylaştı.

Batman

Batman hayranlarını heyecanlandıran görüntü!
'Kara Şövalye'nin yeni macerasını anlatacak olan 'The Batman’ filminin yönetmeni olan Matt Reeves, Ben Affleck'ten sonra 'Yarasa Adam' olarak kamera karşısına geçecek olan Robert Pattinson’ın Batman kostümü içinde göründüğü bir görüntüyü Twitter hesabından paylaştı.

Filmin görüntü yönetmeni olan Greig Fraser‘ın çektiği videoda, Besteci Michael Giacchino‘nun yeni Batman filmi için hazırladığı müzik de duyuluyor.

Yeni Batman filmi Haziran 2021'de vizyona girecek.

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