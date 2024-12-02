Rodrigo Becao: Gol atmayı çok istiyordum!

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, Rodrigo Becao mücadelenin ardından konuştu.

İşte Sambacı stoperin o sözleri:

Takımıma katkı sağlamış olduğum için mutluyum. O anlarda baskı kuruyorduk, ataklar yapıyorduk. Galibiyeti hak ettik. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takımıma yardım ettiğim ve galip geldiğimiz için tanrıya şükürler olsun.