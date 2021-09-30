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Tarihindeki ilk elektrikli otomobili yollara çıkarmaya hazırlanan İngiliz lüks otomobil markası Rolls-Royce, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde söz konusu modelin piyasaya çıkacağını açıkladı.

Otomobilin yakında yol testlerine başlayacağını duyuran üretici, 2030'a kadar tüm modellerinin tamamen elektrikli olacağını ve artık herhangi bir içten yanmalı motorlu otomobil üretmeyeceğini bildirdi.

Rolls-Royce'un kendi uzay çerçevesi mimarisiyle desteklenen otomobil 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya çıkacak. 400 yıllık bir kullanım simülasyonu olacak küresel testler 2,5 milyon kilometreyi kapsayacak.

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, "Bugün, 4 Mayıs 1904'ten bu yana Rolls-Royce Motor Cars tarihindeki en önemli gün. O tarihte, kurucularımız Charles Rolls ve Sir Henry Royce bir araya geldi ve 'en iyi'yi yaratacakları konusunda anlaştı. Yarattıkları otomobiller, dünyaya gerçek bir lüks deneyimi sundu. 117 yıl sonra bugün, Rolls-Royce'un küresel tamamen elektrikli otomobil devrimini yükseltecek yeni bir ürün için yol testi programına başlanacağını duyurmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Elektrikli otomobil konusunu sürekli ele aldıklarını belirten Torsten Müller-Ötvös, "Mevcut teknolojinin Rolls-Royce deneyimini destekleyebileceği konusunda şimdiye kadar tatmin olmadık. Rolls-Royce'da bir süredir elektrikli bir güç aktarma organı deniyoruz. 2011'de çalışır durumda tamamen elektrikli bir Phantom olan 102EX'i ortaya çıkardık. Bunu 2016 yılında, markanın birkaç on yıl sonraki geleceğine yönelik vizyonumuzu temsil eden yine tamamen elektrikli 103EX ile izledik" diye konuştu.

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su, markanın ilk elektrikli otomobilinin adını ise Spectre olarak açıkladı.