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Ronaldo'dan yeni rekor! 800 gol barajını geçen ilk futbolcu oldu

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde 800 gol barajını geçti

Ronaldo'dan yeni rekor! 800 gol barajını geçen ilk futbolcu oldu

İngiltere Premier Lig'de dün 14. haftanın kapanış maçında Manchester United'ın Arsenal'i 3-2 yendiği maçta, 2 gol atan Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını 801'e yükseltti.

Kulüp takımlarında Ronaldo, 438 maç formasını giydiği Real Madrid'de 450 gol, 308 maçta Manchester United forması ile 130 gol, 134 maçta oynadığı Juventus ile 101 gol, 31 maçta Sporting Lizbon formasıyla 5 gol attı.

Ronaldo'nun futbol takımlarında attığı gol sayıları:

Takımlar Maç Gol
Real Madrid 438 450
Manchester United 308 130
Juventus 134 101
Sporting Lizbon 31 5

36 yaşındaki yıldız futbolcu, en üst düzey futbol liglerinde 800 gol barajını geçen tek oyuncu oldu.

Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 115'ini 184 defa formasını giydiği milli takımda kaydetti. Ronaldo, bu 115 gol ile dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu konumunda.

Ronaldo, 140 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin de en golcü futbolcusu olma özelliğini de taşıyor.

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