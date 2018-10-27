Rotor Volgograd - FK Tambov maçı istatistikleri

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Rotor Volgograd, 28 Ekim 2018 Pazar günü FK Tambov takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Rotor Volgograd 24 puanla 11. sırada, FK Tambov 38 puanla 1. sırada bulunuyor. Rotor Volgograd son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. FK Tambov, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Rotor Volgograd galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.90, FK Tambov galibiyet oranı 1.95.

Rotor Volgograd son hafta oynanan Sibir Novosibirsk maçında 1-0 yenildi.

FK Tambov, Zenit St. Petersburg II karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Rotor Volgograd, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 6 gol yedi.

FK Tambov, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FK Tambov 13 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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