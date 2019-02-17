Rusya devletine ait doğalgaz şirketi Gazprom'un en büyük hissedarı olduğu bir banka olan Gazprombank, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın tüm işlemlerini ve hesaplarını dondurdu.

Bankaya yakın bir kaynak tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, kararın bankanın ABD yaptırımları altına girme riskini düşürmek için alındığını söyledi.

Reuters haber ajansı geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde, PDVSA'nın müşterilerine ödemeleri Gazprombank üzerinden yapmaları talebini ilettiği bilgisini içeren bir haber yayınlamıştı. PDVSA'nın bu kararı, Amerikan yaptırımlarını aşmak için aldığı tahmin ediliyordu.

Rusya'nın en büyük üçüncü bankası olan ve Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom'un da ortaklarından olan Gazprombank'ta 2013'ten bu yana PDVSA'nın hesapları bulunuyordu.

PDVSA'ya ait hesapların dondurulmasının, Maduro yönetiminin mali kaynaklarına önemli bir etki yaratabileceği düşünülüyor. Karar ayrıca, Kremlin'in Maduro yönetimini desteklediği bir dönemde Gazprombank'ın ABD yaptırımlarından sakınmak için ters yönde bir tutum sergilemesi bakımından da önem taşıyor.