Rus kadınların tüylerinden kurtulma yöntemleri

İstenmeyen tüylerinizden kurtulmak için gereğinden fazla mücadele ediyorsanız Rus kadınların geleneksel yöntemini deneyebilirsiniz. İşte Rus kadınların tüylerinden kurtulmak için yaptığı iki malzemeli karışım...

MALZEMELER

8-9 adet cevizin kabuğu

1 su bardağı su (Miktarları artırıp azaltabilirsiniz)

NASIL YAPILIR?

Kuru ceviz kabuklarını kendinize zarar vermeyecek şekilde ve çevrenize hiçbir zarar gelmeyecek bir yerde yakın.

Kabuklar tamamen yanıp kül olduğunda, ortaya çıkan bu külleri temiz bir kaba alın. Ceviz kabuğu tozunun üzerine kremsi bir kıvama gelinceye kadar su ekleyin. Suyu azar azar ekleyin ki gerekli kıvamı aldığında su eklemeyi durdurun. Krem haline gelen karışımı bu şekilde 12 saat bekletin.

Bu karışımı tüylerinizin olduğu bölgeye sürün ve 40 dakika bekletin. Ardından sıcak suyla yıkayın. Karışımı günde 3 kez uygayabilirsiniz.

Öte yandan cildinizde bir yanma, bir kızarıklık ya da başka bir rahatsızlık hissediyorsanız hemen karışımı cildinizden tamamen temizlemeli, rahatsızlığınız devam ediyorsa ilgili doktora başvurmalısınız.

Cevizli kür, bilimsel olarak kabul görmüş bir tedavi yöntemi değil. Bu nedenle hassas bir cildiniz varsa yöntemi denememelisiniz.

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