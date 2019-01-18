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Rusya, terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Münbiç'in çevresinde bağımsız ve "ortak" devriye faaliyetlerinde bulunuyor.
AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Rusya, Münbiç'in çevresinde bazı noktalarda bağımsız, bazılarında ise YPG/PKK'nin kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi ile ortak devriye atıyor.
AA'nın elde ettiği görüntülerde, Rus bayraklı zırhlı araçlar kullanan ordu armalı askerlerin, ilçenin güneybatısındaki Arima beldesinin kenar mahalleleri ve çevresinde devriye faaliyeti yürüttüğü görülüyor.
Rus ordusu Arima civarında ayrıca, Bab Askeri Meclisi adını kullanan YPG/PKK unsurlarıyla ortak devriye gerçekleştiriyor.
Ortak devriye faaliyetinin planlanıp yönetildiği karakoldaki toplantının görüntülerinde, iki katlı yapının çatısında sözde Bab Askeri Meclisi bayrağı dikkati çekiyor.
Görüntülerde karakolun dış duvarına asılan Rus bayrağı ile YPG ve YPJ'nin örgütsel flamaları yan yana görülüyor.
YPG/PKK, sözde Bab Askeri Meclisini, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan hemen önce DEAŞ işgalindeki Bab'ı ele geçirmek amacıyla kurmuştu. Örgüt, kendi ismini ve varlığını gizleyebilmek amacıyla böyle bir yola başvurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Münbiç çevresindeki devriye faaliyetine ilişkin 10 Ocak ve 13 Ocak'ta basına yaptığı bilgilendirmede biri 48, diğeri 32 kilometre uzunluğunda iki hatta Rus ordusunun devriye yaptığını açıklamıştı. Bakanlık, 48 kilometrelik hattın güzergahını, Ajami, Maisra, Halid el Hicam, Deliafr, Hibret, Nafakh, Meşerfet, El Buayir, Bozgöklü olarak bildirmişti. 32 kilometrelik güzergah ise Ajami, El Hutta, Mil Viran, Meşerfa hattı şeklinde açıklanmıştı.
Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.
İlçenin kuzey ve batısı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol ettiği Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine komşu. Münbiç'in güneyi ve güneybatısı ise Beşşar Esed rejimi güçlerinin hakimiyetinde.
ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceği sözünü vermişti. Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, 2018'in haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. İki ülke, 1 Kasım 2018'de Münbiç'te ortak devriye faaliyetlerine başlamıştı. 10. ortak devriye, 5 Ocak'ta yapılmıştı. Ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası halen tamamlanamadı.
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