Rus Özel Kuvvetleri'nden İdlib'e sızma girişimi!

AA

AA muhabirinin SMO kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Rus Özel Kuvvetleri, İdlib'in güneyinde, Hama'nın Gab Ovası kırsalındaki Enkavi hattında gece geç saatlerde sızma harekatı düzenledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ateşkes anlaşması ihlal edilerek düzenlenen saldırıda çıkan çatışmada SMO askerlerinden kayıplar oldu.

Söz konusu sızma girişimine karşılık SMO unsuları ise İdlib'in güneyinde yer alan Maarat Mukhas köyündeki rejim mevzilerine topçu ve roket saldırıları gerçekleştirdi.

Rus güçleri, bu tür operasyonlarda ilk aşamada silahlı insansız hava araçları (SİHA),ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor. Sonraki aşamada keskin nişancılara başvuran Rus kuvvetleri, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.

Sızma girişimleri, muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplara kayıp verdirmeyi hedefliyor ancak Rus güçleri de bu saldırılarda zaman zaman kayıp vererek geri çekiliyor.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.