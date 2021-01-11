Rus Özel Kuvvetleri'nden İdlib'e sızma girişimi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Rus Özel Kuvvetleri'nden İdlib'e sızma girişimi!

Rus Özel Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib ilinin güneyinde Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

Rus Özel Kuvvetleri'nden İdlib'e sızma girişimi!
AA

AA muhabirinin SMO kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Rus Özel Kuvvetleri, İdlib'in güneyinde, Hama'nın Gab Ovası kırsalındaki Enkavi hattında gece geç saatlerde sızma harekatı düzenledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ateşkes anlaşması ihlal edilerek düzenlenen saldırıda çıkan çatışmada SMO askerlerinden kayıplar oldu.

Söz konusu sızma girişimine karşılık SMO unsuları ise İdlib'in güneyinde yer alan Maarat Mukhas köyündeki rejim mevzilerine topçu ve roket saldırıları gerçekleştirdi.

Rus güçleri, bu tür operasyonlarda ilk aşamada silahlı insansız hava araçları (SİHA),ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor. Sonraki aşamada keskin nişancılara başvuran Rus kuvvetleri, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.

Sızma girişimleri, muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplara kayıp verdirmeyi hedefliyor ancak Rus güçleri de bu saldırılarda zaman zaman kayıp vererek geri çekiliyor.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a istikşafi görüşme daveti!
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan Yunanistan'a görüşme daveti!
Moskova'da kritik Karabağ zirvesi başladı! - Haberler
DÜNYAMoskova'da kritik Karabağ zirvesi başladı!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yeni bir bir unvan daha!
DÜNYAKuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yeni bir bir unvan ...
SON DAKİKA: Endonezya, Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımını onayladı - Haberler
DÜNYAEndonezya, Çin aşısının kullanımını onayladı
Vogue dergisi ABD'nin yeni başkan yardımcısı Kamala Harris'i kapağına taşıdı, tartışmalar büyüdü! - haberler
DÜNYAVogue Harris'i kapağına taşıdı, tartışmalar büyüdü!
New York'un iki bölgesinde 'mega aşı merkezi' kuruldu!
DÜNYANew York'un iki bölgesinde 'mega aşı merkezi' ...
Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi! - Haberler
DÜNYABeyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi!
KORONAPARTİ! Son dakika: Parti üstüne parti vediler vaka sayıları fırladı
DÜNYAVakalarda 5 ay sonra rekor: DSÖ Çin'e gidecek!
Almanya, Meclis binası çevresindeki önlemleri artırıyor!
DÜNYAAlmanya, Meclis binası çevresindeki önlemleri ...
Japonya'da halkın yüzde 80'i olimpiyatların ertelenmesini istiyor! - Haberler
DÜNYAJaponya'da halkın yüzde 80'i olimpiyatların ...