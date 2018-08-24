Rusya: 63 bin askerimiz Suriye'de savaştı

Rusya, Suriye'deki savaşta Rus askerinin operasyonlarına dair bilgi paylaştı.

Rus Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoya göre Suriye'de Eylül 2015'ten bu yana 'muharebe deneyimi' olan Rus askeri personelinin sayısı 63 bin.

Videoda, Rus Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların 39.000 sorti yaptığı, 121.466 'terörist hedefi' yok ettiği ve 86.000'den fazla 'militanı' öldürdüğü belirtildi.

Rus askeri veya Suriyeli sivil kayıplarına dair bilgi verilmedi.

İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus hava saldırında en az 7.928 sivilin, 10.069 savaşçının öldüğünü söylüyor.

Rus Savunma Bakanlığı'nın videosunda ayrıca Rus kuvvetlerinin Suriye'de savaş uçağı, karadan havaya sistemler ve kruz füzeleri dahil 231 çeşit silah denemesi yaptığı belirtiliyor.

Son üç yıldır Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a verdiği asker destek, yakın zamanda Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da ve güneybatı vilayetleri Deraa'da ve Kuneytra olmak üzessre ülkenin birçok yerinde muhalif birliklerin uzaklaştırılmasında büyük rol oynadı.

Suriye hükümetine bağlı birlikler, iki milyon kişinin yaşadığı İdlib'e operasyon düzenlemeye hazırlanıyor.

Moskova, Rus hava saldırılarının 'teröristleri' hedef aldığını söylüyor ama bazı insan hakları savunucuları saldırıların sivillerin yaşadığı bölgeleri de vurduğunu söylüyor.

BM'nin savaş suçlarını inceleyen birimlerine göre Rusya ve Suriye'nin hava saldırılarında uluslararası yasalarca koruma altında olan hastaneler, okullar ve pazar yerleri de vuruldu. Her iki ülke ordusu da iddiaları reddediyor.

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon da Ağustos 2014'ten bu yana Suriye ve Irak'ta 29.826 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Koalisyon, saldırılarda en az 1.059 sivilin de 'kazara öldüğünü' açıkladı. Sivil ölümlerini inceleyen Airwars adlı kuruluş ise ölen sivillerin sayısının 6.500 ile 10.000 arasında olduğunu söylüyor.

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