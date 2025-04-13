Rusya: ABD ile ilişkiler iyi yönde

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere yönelik Peskov, "ABD ile ilişkiler iyi yönde ilerliyor. İlişkileri canlandırmak çok zor bir iş, yoğun diplomatik ve diğer çabaları gerektiriyor. Karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik küçük adımlar atılıyor." şeklinde konuştu.

İstihbarat servisi ve dışişleri bakanlığı üzerinden ABD ile temasların sürdüğünü belirten Peskov, "İki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerin normal çalışmasıyla ilgili birçok nüans var." dedi.

İki ülkenin özel temsilcilerinin karşılıklı ziyaretler yaptığına dikkati çeken Peskov, bunun olumlu gelişme olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

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"Elbette, hemen sonuç alınması imkansız. Çok büyük sorunlar var. Bunlar uzun zaman ihmal edildi. İlişkileri iyileştirme yönünde sabırla ilerliyoruz. Atılacak çok adım var. Ancak burada eski ABD yönetimi döneminde Rusya-ABD ilişkilerine ne kadar zarar verildiğini anlamak lazım. Şimdi bunun sonuçlarını ortadan kaldırılması yönünde titiz bir çalışma yürütülüyor."