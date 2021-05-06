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Ermeni mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, geçen ay 15 bin doz aşının Ermenistan’a gönderildiğini aktardı. Perşembe günü yaptığı açıklamada 1 milyon daha dozun Ermenistan'a tedariğinin sağlanacağını dile getirdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından aşı onayı için ön değerlendirme sürecinde olan Sputnik V henüz onay almadı. Çin’in Sinovac aşısı için de inceleme ve onay süreci geçtiğimiz günlerde başladığı duyurulurken AB’nin onayladığı aşılar kapsamına BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson giriyor.