Rusya dış borcunu rubleyle ödeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Rusya dış borcunu rubleyle ödeyecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söyledi

Rusya dış borcunu rubleyle ödeyecek
AA

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın dış borcunu ödemesiyle ilgili sürecin, yaptırımlar nedeniyle dondurulan rezervleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Dış borçlarını dövizle ödeyebileceklerini belirten Siluanov, "Dış borcun öncelikle dövizle ödenmesine yönelik talimat vereceğiz. Ancak bu sadece eğer rezervlerimize tekrar erişebilirsek gerçekleşir." dedi.

Siluanov, Rusya'nın rezervlerine erişememesi halinde ise rubleyle ödeme yapacaklarına işaret ederek, "Eğer dondurulan rezervlerimize erişimimiz tekrar sağlanmazsa dış borcumuzu rubleyle öderiz. Her koşulda borçlarımızı ödemeye niyetliyiz." diye konuştu.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB ve NATO'dan o iddialara yalanlama
DÜNYA AB ve NATO'dan o iddialara yalanlama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü CNN International'a konuştu
DÜNYA Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü CNN International'a konuştu
Son dakika: AB liderlerinden 'Rus enerjisi' zirvesi
DÜNYA AB liderlerinden 'Rus enerjisi' zirvesi
Zelenskiy, İsrail Parlamentosuna seslenecek
DÜNYA Zelenskiy, İsrail Parlamentosuna seslenecek
AB Liderler Zirvesi Fransa'da başladı
DÜNYA AB Liderler Zirvesi Fransa'da başladı
DEAŞ'ın elebaşı Kureyşi öldürüldü
DÜNYA DEAŞ'ın elebaşı Kureyşi öldürüldü
ABD ve Polonya dışişleri bakanlarından Ukrayna görüşmesi
DÜNYA ABD ve Polonya dışişleri bakanlarından Ukrayna ...
Biden, enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu
DÜNYA Biden, enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu
İngiltere'den Ukraynalılara kolay vize
DÜNYA İngiltere'den Ukraynalılara kolay vize
Macaristan'a gelen Ukraynalılar 200 bini geçti
DÜNYA Macaristan'a gelen Ukraynalılar 200 bini geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.