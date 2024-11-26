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        Haberler Dünya Rusya, İngiliz diplomatı sınır dışı etti | Dış Haberler

        Rusya, casusluk suçlamasıyla bir ingiliz diplomatı sınır dışı etti

        Rusya ile İngiltere arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ederken Rusya bir İngiliz diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi. İngiliz diplomat, Rusya tarafından casusluk faaliyetinde bulunmakla suçlandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:45
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        Rusya, İngiliz diplomatı sınır dışı etti
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        Rusya resmî haber ajansı TASS'tan yapılan açıklamaya göre ağustos ayında kovulan diplomatların yerine atanmış bulunan İngiliz diplomat, casusluk faaliyeti suçlamasıyla sınır dışı etti.

        Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan takibatta İngiliz diplomatın casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili İngiltere'nin Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

        Ağustos ayında Rusya’dan kovulan 6 İngiliz diplomat da casusluk faaliyeti yapmakla suçlanmıştı.

        İngiltere tarafından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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