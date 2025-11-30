Rusya: Karadeniz’de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki ‘KAIROS’ ve ‘VIRAT’ gemilerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Zaharova, gemilerin, Gambiya bayrağı altında Novorossiysk Limanı'na doğru ilerlediğini ve 28-29 Kasım'da insansız deniz araçları saldırısına uğradığını kaydederek, Türk ortakların bu saldırılardan endişe duyduklarını belirtti.

Gemilerin yanı sıra Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun da saldırıya uğradığını vurgulayan Zaharova, “Kiev yönetiminin özel servisleri, Ukrayna medyasında terör eylemlerine ilişkin görüntüler paylaşarak saldırı düzenlediklerini bildirdi. Düzenlenen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde destek veren tüm tarafların eylemlerini sert şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zaharova, bu saldırıların, Ukrayna'daki çözüme yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu aktararak, saldırıları kınama çağrısında bulundu.