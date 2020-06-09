Rusya Kovid-19 vaka sayısını düşüremiyor

AA

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış uzun süredir düşmüyor.

Ülkede salgının yayılmasını önlemek için tedbirler alınsa da 16 Mayıs’tan bu yana vaka sayısı günlük yaklaşık 9 bin hasta tespiti ile yükselmeye devam ediyor.

Mayıs ayının başından itibaren ülkede ortalama günlük 10 bin civarında tespit edilen vaka sayısı, 16 Mayıs’ta 9 bin 200’e indi. 18 Mayıs’ta 8 bin 926’a gerileyen rakamlar bugüne kadar geçen süre diliminde 8 bin ile 9 bin arasındaki bantta takılı kaldı.

Mayıs ayının ortasından bu yana ülkede vaka sayısı en fazla 8 bin 338’e 27 Mayıs’ta düşürülebildi.

Son bir ayda ölü sayısında da dikkat çekici artış oldu. Bu sürede günlük 100'ün altına düşmeyen ölü sayısı 6 bini geçti.

Bugüne kadarki toplam 500 bine yakın hasta sayısının yarısı tedavi edilebilirken, çeyrek milyon kişi etkin bir şekilde hastalık taşıyıcısı olmayı sürdürüyor.

Ülke genelinde 300 binden fazla kişinin hala gözetim altında olması ise toplumda salgının etkin varlığının işareti olarak değerlendiriliyor.

SALGIN FEDERATİF BÖLGELERDE AZALDI

Başkent Moskova, salgının başladığı süreçte günlük vaka sayısı toplam vaka sayısının yarısına sahip iken, alınan önlemler sayesinde son günlerde bu oran dörtte bire düşürülebildi.

Ancak bu defa salgın ülkenin diğer bölgelerine sıçradı. Moskova, Moskova bölgesi ve St. Petersburg'dan sonra Nijegorod, Sverdlovsk, Rostov, Krasnoyarsk bölgeleri, Dağıstan Cumhuriyeti’nde vakalar yüksek seviyelere ulaştı. Bu bölgelerde günlük 300’ün üzerine çıkan vakalar tespit edilir oldu. Federatif bölgelerde Kovid-19 kaynaklı ölümler de arttı.

Nijegorod bölgesinde vakalar 12 bin 734, Sverdlovsk bölgesinde 7 bin 910, Rostov bölgesinde 6 bin 542, Dağıstan Cumhuriyeti'nde 6 bin 77'ye ve Krasnoyarsk bölgesinde 5 bin 617'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı başkent Moskova'da 198 bin 590, Moskova bölgesinde 45 bin 722, ülkenin ikinci büyük şehri St. Petersburg'da ise 19 bin 153'e çıktı.

Salgının Moskova dışına yayılması nedeniyle Rusya’nın diğer bölgelerine yönelik endişe de artmaya başladı.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, bir süre önce yaptığı açıklamada, Dağıstan, Kuzey Osetya ve Zabaykal bölgesinde salgın ile ilgili durumun endişe verici olduğunu açıklamıştı.

Bölgelerdeki kritik hale gelen duruma müdahale için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Dağıstan Cumhuriyeti, İnguşetya Cumhuriyeti, Kuzey Osetya, Zabaykalskiy, Vladimir ve Pskov bölgelerine sağlık ekibi ve ilaç desteği gönderildi.

Başbakan Mihail Mişustin, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 ile ilgili riskin devam ettiğini belirterek “İnsanlar için risk hala var. Herhangi bir acil duruma yanıt vermek için tamamen hazırlıklı olmak gerekiyor.” uyarısında bulundu.

Ülke genelinde gelecek dönemdeki tehlikeyi önlemek için hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayısı çoğaltıldı. Rusya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 177 bin yataktan 25 binden fazlası yoğun bakım yatağı olarak hazırlandı.

SALGIN SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ SORUNLARI ORTAYA ÇIKARDI

Kovid-19’un Rusya genelinde yayılması bölgelerdeki sağlık sistemindeki aksaklıkları da ortaya çıkardı.

Muhalif kesimlerce hastanelerde sağlık personeli için yeteri kadar maske ve koruyucu elbise bulunmadığına dair iddialar ortaya atıldı.

Bu iddiaların yanı sıra bir grup uzman, sağlık kuruluşlarında yaşanan koruyucu malzeme yetersizliğinin hala devam ettiğini savundu.

RBK’nin haberine göre, ay başında doktor, sağlık uzmanı, hayır kuruluşu yöneticilerinden oluşan 28 kişi Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’ya koruyucu malzeme yetersizliğiyle ilgili mektup yazdı.

Mektupta, sağlık personeli ve kurumları için koruyucu tıbbi malzeme eksikliğinin hala devam ettiği vurgulanarak sonbaharda yaşanması muhtemel salgının ikinci dalgasına karşı acil olarak bu sorunun çözülmesi talep edildi.

Salgının ilk dönemlerinde bölge yönetimlerinin Kovid-19 hastalarının taşınması ve tedavisini yapan sağlık personeline maaşlarının tam olarak yatırılmadığı da ortaya çıktı.