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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rusya, savaş uçaklarının Karadeniz'de Hollanda gemisini taciz ettiği suçlamasını reddetti
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Rusya, savaş uçaklarının Karadeniz'de Hollanda gemisini taciz ettiği suçlamasını reddetti

Hollanda Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının alçak uçuş yaparak Kırım'ın güneydoğusunda Evertsen adlı fırkateyni taciz ettiğini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise, Rus uçaklarının Hollanda donanmasına ait fırkateyni taciz ettiğine yönelik suçlamaları reddetti

SON DAKİKA: Rusya, savaş uçaklarının Karadeniz'de Hollanda gemisini taciz ettiği suçlamasını reddetti
Karadeniz'de gerginlik: Hollanda suçladı, Rusya reddetti!
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AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının Karadeniz’de Hollanda donanmasına ait "Evertsen" adlı fırkateyni taciz ettiğine yönelik suçlamaları reddetti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz’de tarafsız sularda seyir halindeki Evertsen fırkateyninin, 24 Haziran’da rotasını değiştirerek Kerç Boğazı'na yöneldiği belirtildi.

Hollanda donanmasına ait gemiyi önlemek amacıyla Su-30 ve Su-24 savaş uçaklarının havalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus uçaklarının uçuşlarından sonra Evertsen rotasını derhal değiştirerek uzaklaştı. Su-30 ve Su-24 savaş uçakları Hollanda gemisi çevresinde uluslararası kurallar doğrultusunda güvenli mesafeden uçtular." denildi.

Hollanda Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Rus savaş uçaklarının 24 Haziran'da Rusya’nın yasa dışı bir şekilde ilhak ettiği Kırım'ın güneydoğusunda Evertsen adlı fırkateynin üzerinde alçak uçuşlar yaparak gemiyi taciz ettiğini açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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