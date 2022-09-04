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Rusya: Ukrayna'ya ait 287 uçak, 151 helikopter, 4 bin 804 tank ve zırhlı yok ettik

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 287 uçak, 151 helikopter ve 4 bin 804 tank ve zırhlı aracı yok ettiğini duyurdu.

Rusya: Ukrayna'ya ait 287 uçak, 151 helikopter, 4 bin 804 tank ve zırhlı yok ettik
Rusya: Ukrayna'ya ait 5 bine yakın tank ve zırhlı yok edildi
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AA

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 287 uçak, 151 helikopter ve 4 bin 804 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna birliklerinin Mıkolayiv ve Krivorojskiy yönlerinde belirli alanlarda pozisyonlarını koruma girişimlerinin başarısız olduğunu öne süren Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerine bağlı uçaklar, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusunun birliklerini ve rezervlerini ateş altına aldığını ifade etti.

Konaşenkov, bir gün içinde bu yönlerde Ukrayna ordusunun 11 tank, 4 tanesi ABD yapımı 'Bradley' olmak üzere 17 piyade savaş aracı, 10 zırhlı araç, 5 ağır makineli silahlı pikap ve 150'den fazla askerinin etkisiz hale getirildiğini ileri sürerek, Mıkolayiv bölgesinde Romanovka yerleşim birimi yakınında Rus uçakları tarafından Ukrayna'ya ait bir Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti.

Yüksek hassasiyetli silahlarla Rus hava kuvvetlerinin Donetsk bölgesinde Kramatorsk'ta Ukrayna ordusuna ait 80. Hava İndirme birliklerinin geçici konuşlanma noktasını ve mühimmat deposunu vurduğunu aktaran Konaşenkov, bu saldırılarda 120'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Harkiv bölgesinde Gusarovka ve Donetsk bölgesinde Adamovka'da 110 Ukrayna gücünün vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Kurahovo yerleşim birimine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan saldırılarda 50 civarında yabancı paralı savaşçının öldürüldüğünü bildirdi.

Konaşenkov, "287 uçak, 151 helikopter, 1872 insansız hava aracı, 372 hava savunma füze sistemi, 4 bin 804 tank ve zırhlı araç, 824 çok namlulu roketatar, 3 bin 367 obüs ve havan topu, 5 bin 276 askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

Zaporijya Nükleer Santrali’nde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetinin bulunmasına rağmen Kiev yönetiminin insan kaynaklı bir felaket tehdidi oluşturmak için provokasyonlara devam ettiğini savunan Konaşenkov, 3 Eylül'de Ukrayna ordusunun santrale saldırmak için mühimmat bağlı 8 insansız hava aracı kullandığını ifade etti.

Santrale yaklaşan insansız hava araçlarının Rus elektronik savaş araçlarıyla engellendiğini kaydeden Konaşenkov, santralde radyasyon durumunun normal olduğunu dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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